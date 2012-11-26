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ЧАО "НИ ПТИ "Донбассгражданпроект" имени Н. А. Травкина".
Деятельность института на сегодня – это:
- все виды градостроительных работ;
- землеустроительные и землеоценочные работы;
- проекты для жилищно-гражданского, промышленного, культового строительства в обычных и сложных инженерно- и горно-геологических условиях;
- реконструкция зданий и сооружений;
- инженерные сети, проекты автономного теплоснабжения;
- горно-геологические заключения для выбора площадок под застройку;
- паспортизация зданий и сооружений;
- благоустройство территорий.