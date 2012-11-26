ЧАО "НИ ПТИ "Донбассгражданпроект" имени Н. А. Травкина".

Деятельность института на сегодня – это:

- все виды градостроительных работ;

- землеустроительные и землеоценочные работы;

- проекты для жилищно-гражданского, промышленного, культового строительства в обычных и сложных инженерно- и горно-геологических условиях;

- реконструкция зданий и сооружений;

- инженерные сети, проекты автономного теплоснабжения;

- горно-геологические заключения для выбора площадок под застройку;

- паспортизация зданий и сооружений;

- благоустройство территорий.