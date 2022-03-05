Доставка здорового питания "Фитнес фуд". Лендинг.

Задание для дизайн-баттла:
Разработать дизайн лендинга для службы доставки здорового питания
Здоровое меню на каждый день. Есть 3 варианта меню — с низкой, нормальной и высокой калорийностью. В каждом меню 4 блюда. Каждое меню имеет 2 варианта: обычное и веганское.
Местоположение: служба базируется в Москве, доставка — только по Москве.
Слоган: Здоровое питание — для здоровой жизни!
Позиционирование: Правильный рацион для приверженцев ЗОЖ и спортсменов. Питание для тех, кто
следит за собой и хочет быть уверенным в качестве того, что ест.
Основная аудитория компании — люди, которые занимаются спортом или активным отдыхом, спортсмены-любители.
На сайте обязательно должен быть блок с описанием процесса доставки, т.к. у многих
клиентов возникают вопросы по этому поводу.