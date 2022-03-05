Доставка здорового питания "Фитнес фуд". Лендинг.

Задание для дизайн-баттла:

Разработать дизайн лендинга для службы доставки здорового питания

Здоровое меню на каждый день. Есть 3 варианта меню — с низкой, нормальной и высокой калорийностью. В каждом меню 4 блюда. Каждое меню имеет 2 варианта: обычное и веганское.

Местоположение: служба базируется в Москве, доставка — только по Москве.

Слоган: Здоровое питание — для здоровой жизни!

Позиционирование: Правильный рацион для приверженцев ЗОЖ и спортсменов. Питание для тех, кто

следит за собой и хочет быть уверенным в качестве того, что ест.

Основная аудитория компании — люди, которые занимаются спортом или активным отдыхом, спортсмены-любители.

На сайте обязательно должен быть блок с описанием процесса доставки, т.к. у многих

клиентов возникают вопросы по этому поводу.