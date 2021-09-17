ДЖЕСТ

Добавлена
2 года назад
18 просмотров
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Задача: провести редизайн сайта

Результаты:

  • Анализ конкурентов
  • Ревью старой версии сайта (учет ошибок и варианты их исправления)
  • Внедрение четкой и понятной навигации
  • Логичная структура сайта