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ДЖЕСТ
Дизайн сайтов
Добавлена
2 года назад
18 просмотров
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Задача: провести редизайн сайта
Результаты:
Анализ конкурентов
Ревью старой версии сайта (учет ошибок и варианты их исправления)
Внедрение четкой и понятной навигации
Логичная структура сайта
3250x2250
2 МБ
1920x4297
3 МБ
1920x3188
1 МБ
1920x2655
387 КБ
1920x2709
1 МБ
Никита Вахнин
NickVakhnin
Был
2 года назад
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