E-Commerce: гаджеты и аксессуары

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Редизайн большого интернет магазина гаджетов и аксессуаров: от разработки концепции до интеграции на Битрикс.
Выполненные задачи:
1. Изменение концепции дизайна интернет-магазина в связи с ребрендингом и значительного расширения линеек продукции в каталоге.
2. Интеграция концепции дизайна (дизайн элементов + HTML + настройка Битрикс) на всех ключевых страницах сайта: главная, каталог, авторизация и регистрация, личный кабинет, оформление заказа.
3. Создание новых разделов, в т.ч. формата лэндинг-пейдж:
— "конструктор" событийных презентационных страниц (подборки товаров к Новому году, 23 февраля, 8 Марта и т.д.);
— предложений B2B-аудитории (оптовые продажи и т.п.).