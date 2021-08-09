E-Commerce: гаджеты и аксессуары

Редизайн большого интернет магазина гаджетов и аксессуаров: от разработки концепции до интеграции на Битрикс.

Выполненные задачи:

1. Изменение концепции дизайна интернет-магазина в связи с ребрендингом и значительного расширения линеек продукции в каталоге.

2. Интеграция концепции дизайна (дизайн элементов + HTML + настройка Битрикс) на всех ключевых страницах сайта: главная, каталог, авторизация и регистрация, личный кабинет, оформление заказа.

3. Создание новых разделов, в т.ч. формата лэндинг-пейдж:

— "конструктор" событийных презентационных страниц (подборки товаров к Новому году, 23 февраля, 8 Марта и т.д.);

— предложений B2B-аудитории (оптовые продажи и т.п.).