Elysium - landing page for premium furniture store.

Elysium Hardware – цифровий простір преміальної естетики



Клієнт: Магазин преміальної меблевої фурнітури Elysium Hardware

Завдання: Створення сучасного, стильного та функціонального вебсайту, який відображає розкішний характер бренду та демонструє продукцію у відповідному візуальному середовищі.



Проєкт Elysium Hardware – це результат глибокого занурення в естетику, дизайн та функціональність преміального сегмента меблевої фурнітури. Основним викликом було створення платформи, яка не просто продає, а розповідає історію кожного елементу: від витончених ручок і фурнітури до елегантних меблевих аксесуарів.



Мої задачі полягали в:



Розробці візуальної концепції сайту – поєднанні мінімалізму з елегантними деталями, які створюють атмосферу вишуканості.

Створенні структури сайту – секції, що логічно та плавно знайомлять користувача з продукцією, її матеріалами та перевагами.

Генерації унікального візуального контенту – створенні зображень, що передають текстури, матеріали та преміальність фурнітури.

Розробці інтерактивних елементів – динамічні скрол-зони, інтерактивні лоадери та інтуїтивна навігація, що занурює користувача у світ бренду.





Я обрала мінімалістичний підхід до дизайну, використовуючи трендову палітру 2025 року за версією Pantone, щоб підкреслити сучасний стиль. Оформлення сайту засноване на принципах гармонії, простоти та легкості, що дає змогу фокусуватися на головному – продуктах та їхній естетиці.



Головна сторінка поступово знайомить користувачів із брендом, плавно веде через ключові секції та заохочує залишити заявку. Дизайн розроблений так, щоб потенційні клієнти отримали не просто інформацію, а емоцію від взаємодії з сайтом.



Візуальна частина підкреслює характер колекцій, а динамічні елементи додають занурення у світ преміальної фурнітури. В результаті сайт виконує не лише інформаційну, а й емоційну функцію, формуючи у клієнта правильне сприйняття бренду.



Цей проєкт став для мене особливим, оскільки я не просто створила вебсайт, а передав дух та характер бренду через дизайн, інтерактив та візуальне наповнення.

Повний кейс доступний за посиланням нижче



Приємного перегляду!