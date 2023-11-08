Espresso Room Кафетерія
Дизайн сайтов
Добавлена2 просмотра
месяц назад
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Сайт був розроблений для компанії Espresso Room.
Головна ціль розробки сайту - це було збільшити оборот клієнтів а також зручне користування сайтом. Також одна із цілей це оформлення замовлення, тобто процес доставки, оплати. Оформлення сайту повинно бути із малою кількістью інформації для легкого користування сайтом та доставки.