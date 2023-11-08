Espresso Room Кафетерія

Сайт був розроблений для компанії Espresso Room.

Головна ціль розробки сайту - це було збільшити оборот клієнтів а також зручне користування сайтом. Також одна із цілей це оформлення замовлення, тобто процес доставки, оплати. Оформлення сайту повинно бути із малою кількістью інформації для легкого користування сайтом та доставки.