Ether - шаблон для модельного агенства (2017)

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Разработка дизайна очень большого минималистичного шаблона сайта модельного агенства для использования в конструкторе сайтов.
Было отрисовано 3 больших главных страницы, в 3х форматах (десктоп, планшет, мобильный), а так же более 20 страниц под каждое разрешение.
Затрачено около 2х месяцев на отрисовку.