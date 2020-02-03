Ether - шаблон для модельного агенства (2017)

Разработка дизайна очень большого минималистичного шаблона сайта модельного агенства для использования в конструкторе сайтов.

Было отрисовано 3 больших главных страницы, в 3х форматах (десктоп, планшет, мобильный), а так же более 20 страниц под каждое разрешение.

Затрачено около 2х месяцев на отрисовку.