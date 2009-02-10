EventusCapitals final version
Дизайн сайтов
Добавлена101 просмотр
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Один из вариантов сайта для компании, занимающейся производством и установкой окон, дверей, алюминиевых конструкций, лестниц и встроенной кухонной мебели.
Шапка выполнена во Flash, представляет собой двери, которые при попадание на главную страницу раздвигаются, и за ними идёт слайд шоу различных работ компании.