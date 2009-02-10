FaRiTour
Дизайн сайтов
Добавлена110 просмотров
15 лет назад
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Сайт для компании занимающейся организацией туристических туров и экскурсий по Риге, а также некоторыми другими вопросами в сфере туризма.
Каждое окно - это большая кнопка, все остальные разделы сайта представляют собой статичные изображения. Таковым было пожелание заказчика.
Интерфейс удобен и понятен для любой возрастной группы целевой аудитории.