Fashion magazine
Дизайн сайтов
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2 месяца назад
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Главной задачей было создать яркий онлайн журнал с последними модными тенденциями, новостями о красоте и моде. Полную работу можно посмотреть здесь - https://www.behance.net/gallery/177450759/NEON-Fashion-Magazine/modules/1002316945