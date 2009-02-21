Фонд Развития Детского Спорта (г.Новосибирск)

Фонд развития детского спорта «Наш Выбор» был создан на основе решения Управления Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области. Главной целью Фонда является помочь подрастающему молодому поколению быть физически и умственно здоровыми, помочь в стремлении к здоровому образу жизни, разбудить любовь к спорту, организовывать развитие массовых спортивных мероприятий.