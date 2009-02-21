Фонд Развития Детского Спорта (г.Новосибирск)
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15 лет назад
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Фонд развития детского спорта «Наш Выбор» был создан на основе решения Управления Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области. Главной целью Фонда является помочь подрастающему молодому поколению быть физически и умственно здоровыми, помочь в стремлении к здоровому образу жизни, разбудить любовь к спорту, организовывать развитие массовых спортивных мероприятий.