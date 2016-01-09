Фотошкола YES

Целевая аудитория проекта - подписчики социальных сетей, в особенности инстаграмщики, люди, которые любят фотографировать и набирать лайки. Отсюда -стилистика лендинга: использование поллароидных снимков (т.к. они напоминают Инстаграм), кнопки "Мне нравится" из Вконтакте, а так же элементы, популярные в Интернете, такие как демотиватор и фотохаки.