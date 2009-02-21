FreeLancer Group
Дизайн сайтов
Добавлена302 просмотра
15 лет назад
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FreeLancer Group - группа независимых переводчиков, работающих в Москве. Опыт работы переводчиков по специальности от 3-х до 12 лет, при этом некоторые проходили языковую практику за рубежом (Великобритания, Германия, Афганистан, Турция и др.). Отдельные переводчики являются носителями языков.
Заказчик пожелал, чтобы разрабатываемый дизайн был в стиле с другим его сайтом http://rustr.net/ т.к. компания, по сути, одна. Нами была переделана цветовая схема, незначительно - структура и перерисован логотип.