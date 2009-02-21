http://www.flg-corp.com/

FreeLancer Group - группа независимых переводчиков, работающих в Москве. Опыт работы переводчиков по специальности от 3-х до 12 лет, при этом некоторые проходили языковую практику за рубежом (Великобритания, Германия, Афганистан, Турция и др.). Отдельные переводчики являются носителями языков.

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