Концепция дизайна посадочной страницы (Landing Page) по продаже мягкой мебели - кресел и диванов.

Реализован первый экран сайта, на котором предусмотрен поиск по ресурсу, меню (в том числе выпадающее), просмотр видео с товаром и заказ в 1 клик. Также существует возможность поделиться видео с товаром в социальных сетях. Видеозапись воспроизводится во всплывающем окне, что существенно экономит пространство на странице.

Задача была в том, чтобы создать сайт для компании по продаже мягкой мебели, а также в предоставлении необходимой информации покупателям. Получился модный дизайн, в котором использованы эффекты модные в 2020 году.

Ссылка на Behance: https://www.behance.net/gallery/101421401/FurniCenter