Главная страница магазина диванов

Главная страница была собрана в Figma в стиле Rubehance

Ссылка https://www.figma.com/file/gafwfzf0JSpQH40ftOQsyp/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87-%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80?type=design&node-id=22%3A2&mode=design&t=I0EjOZ6WB9QBNjri-1