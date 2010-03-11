Главная страница макета сайта дуэта "СВОИ"

Предложение для Roma Dodger (Roma-Dodger)

Здравствуйте,требуется сделать вкусный сайт для дуэта "Свои" !

Требования к сайту:

1.) Нужен сайт визитка.

2.) Удобная публикация песен, фото, видео, новостей.

3.) Удобная навигация на сайте.

4.) Красивый, вкусный, необычный дизайн хочется увидеть.

5.) Примеры: _http://www.hlebnikova.ru/ _http://www.orbakaite.ru/ _http://www.evgeni-plushenko.ru/

6.) Посмотреть портфолио дуэта "Свои" можно тут: _http://vkontakte.ru/id52062840

7.) Бюджет сайта не более 600 уе.