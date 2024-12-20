Golden Crust Bakery / Landing page / Figma

Моя роль як UI/UX дизайнера полягала у створенні візуально привабливої та зручної для користувача цільової сторінки для пекарні Golden Crust, яка б демонструвала її продукцію та бренд.

Проблема: Пекарня потребувала цільової сторінки, яка б представляла її бренд, приваблювала клієнтів і чітко відображала основну інформацію, таку як асортимент продукції, традиції пекарні та контактні дані, у цікавій і доступній формі.

Рішення: Я розробила чистий, сучасний лендінг зі зручною навігацією, чіткими закликами до дії та привабливими візуальними елементами. На сторінці висвітлено популярні продукти, надано огляд традицій пекарні та організовано зручну подорож користувача як для нових, так і для постійних клієнтів, щоб вони могли ознайомитися з продукцією та здійснити покупку. Дизайн забезпечує приємний та інтуїтивно зрозумілий досвід на всіх пристроях.