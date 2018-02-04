ГП «Восточный ЭТЦ» (2015)

Государственное предприятие «Восточный экспертно-технический центр» основано с целью обеспечения научно-технической поддержки государственного надзора в области охраны труда, проведения работ и оказания услуг по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, регламентируемого действующим законодательством Украины.

Для предприятия был разработан сайт-визитка

http://vostetc.kharkov.ua