ГП «Восточный ЭТЦ» (2015)

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Государственное предприятие «Восточный экспертно-технический центр» основано с целью обеспечения научно-технической поддержки государственного надзора в области охраны труда, проведения работ и оказания услуг по вопросам промышленной безопасности и охраны труда, регламентируемого действующим законодательством Украины.
Для предприятия был разработан сайт-визитка