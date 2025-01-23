🎨 Професійний графічний дизайнер із 9-річним досвідом
Привіт! Я – графічний дизайнер, який створює сучасні, ефективні та привабливі дизайни для різних потреб.
📌 Що я пропоную:
Банери: статичні та анімовані (GIF, HTML5) для сайтів, соцмереж та реклами.
Прев'ю для YouTube: стильні обкладинки для відео, YouTube Shorts, Stories та Reels.
Landing Pages: створюю унікальні дизайни, які підвищують конверсію.
Відеомонтаж: нескладне редагування відео для ваших проектів.
✅ Мої сильні сторони:
Індивідуальний підхід до кожного клієнта.
Орієнтованість на результат та естетичність.
Досвід роботи з різними форматами та платформами.
Завжди відкритий до нових ідей та готовий втілити ваші побажання у реальність. Давайте працювати разом! ✨