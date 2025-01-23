🎨 Професійний графічний дизайнер із 9-річним досвідом

Привіт! Я – графічний дизайнер, який створює сучасні, ефективні та привабливі дизайни для різних потреб.

📌 Що я пропоную:

Банери : статичні та анімовані (GIF, HTML5) для сайтів, соцмереж та реклами.

Прев'ю для YouTube : стильні обкладинки для відео, YouTube Shorts, Stories та Reels.

Landing Pages : створюю унікальні дизайни, які підвищують конверсію.

Відеомонтаж: нескладне редагування відео для ваших проектів.

✅ Мої сильні сторони:

Індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Орієнтованість на результат та естетичність.

Досвід роботи з різними форматами та платформами.

Завжди відкритий до нових ідей та готовий втілити ваші побажання у реальність. Давайте працювати разом! ✨