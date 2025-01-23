Графічний дизайнер

Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
cv_Ihor_Chekulaiev.png

🎨 Професійний графічний дизайнер із 9-річним досвідом

Привіт! Я – графічний дизайнер, який створює сучасні, ефективні та привабливі дизайни для різних потреб.

📌 Що я пропоную:

  • Банери: статичні та анімовані (GIF, HTML5) для сайтів, соцмереж та реклами.

  • Прев'ю для YouTube: стильні обкладинки для відео, YouTube Shorts, Stories та Reels.

  • Landing Pages: створюю унікальні дизайни, які підвищують конверсію.

  • Відеомонтаж: нескладне редагування відео для ваших проектів.

Мої сильні сторони:

  • Індивідуальний підхід до кожного клієнта.

  • Орієнтованість на результат та естетичність.

  • Досвід роботи з різними форматами та платформами.

Завжди відкритий до нових ідей та готовий втілити ваші побажання у реальність. Давайте працювати разом! ✨