Green Farm

Универсальный шаблон, на котором можно построить как простой блог, так и небольшой магазин. Дизайн магазина был специально разработан для продажи сельскохозяйственных товаров и продуктов питания. Стильный минималистичный дизайн, 15 уникальных страниц, главная страница, портфолио, магазин, блог. Все настраивается из админ панели. Хорошо отображается как на мобильных устройствах, так и на больших мониторах.