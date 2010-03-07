Группа компаний «Деловые Технологии»
Дизайн сайтов
Добавлена286 просмотров
14 лет назад
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Разработан дизайн сайта для компании «Деловые Технологии».
Компания поставляет торговую мебель, холодильное и технологическое оборудование для магазинов и супермаркетов, предоставляет весь спектр услуг по комплексному оснащению предприятий общественного питания и объектов торговли.
Сайт достаточно информативен, не перегружен лишней графикой.
Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко ориентироваться на сайте.