Группа компаний «Деловые Технологии»

http://www.biztechnology.ru/

Разработан дизайн сайта для компании «Деловые Технологии».

Компания поставляет торговую мебель, холодильное и технологическое оборудование для магазинов и супермаркетов, предоставляет весь спектр услуг по комплексному оснащению предприятий общественного питания и объектов торговли.

Сайт достаточно информативен, не перегружен лишней графикой.

Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко ориентироваться на сайте.