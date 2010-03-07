Группа компаний «Деловые Технологии»

Дизайн сайтов
Добавлена
14 лет назад
286 просмотров
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http://www.biztechnology.ru/

Разработан дизайн сайта для компании «Деловые Технологии».

Компания поставляет торговую мебель, холодильное и технологическое оборудование для магазинов и супермаркетов, предоставляет весь спектр услуг по комплексному оснащению предприятий общественного питания и объектов торговли.

Сайт достаточно информативен, не перегружен лишней графикой.

Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко ориентироваться на сайте.