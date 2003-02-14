Hero Sections of My Web Design Projects

Роль: Веб-дизайнер

LINA

Опис проєкту:

LINA — це веб-сайт для дітей, який створює захоплюючу атмосферу за допомогою інтерактивного AI-друга. Сайт пропонує допомогу з домашніми завданнями, ігри та креативні діалоги, що допомагають дітям розвиватися через забаву. Яскраві кольори і веселі ілюстрації формують інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який сприяє вивченню та розвитку цікавості.

Навички та результати:

Веб-дизайн

Робота у Figma

Webflow

Розробка сайту

UI/UX прототипування

MOLENA

Опис проєкту:

MOLENA — це сайт, присвячений виставці реалізму в музеї, де користувачі можуть дізнатися більше про художні роботи та придбати квитки на події. Прості, елегантні елементи дизайну з високоякісними зображеннями роблять сайт зручним для бронювання квитків, а акцент на деталях дає користувачам можливість насолодитися атмосферою виставки.

Навички та результати:

Веб-дизайн

Адаптивний дизайн

UI/UX прототипування

Робота у Figma

Лендінг-сторінка

ORENDA

Опис проєкту:

ORENDA — це сайт, присвячений культурі індіанців Північної Америки, що надає інформацію про їхні звичаї, ритуали та мистецтво. Мета проєкту — показати багатство культурної спадщини, пропонуючи інтерактивні елементи, які дозволяють користувачам зануритися в історію і традиції корінних народів. Дизайн сайту відображає гармонію традицій та сучасних тенденцій.

Нав skills та результати:

Веб-дизайн

Робота в Figma

Адаптивний дизайн

UI/UX прототипування

Створення інтерактивних елементів

CULTURA

Опис проєкту:

CULTURA — це сайт, який розповідає про китайську культуру, мистецтво, філософію та літературу, створюючи місток між традиціями Китаю та міжнародною аудиторією. Веб-сайт включає віртуальні тури та розділи з культурною інформацією, поєднуючи сучасні елементи з традиційними для підкреслення елегантності та доступності матеріалу.

Нав skills та результати:

Веб-дизайн

Розробка віртуальних турів

Адаптивний дизайн

UI/UX прототипування

Робота у Figma

MELT

Опис проєкту:

MELT — це сайт, присвячений глобальним змінам клімату, який використовує метафору танення морозива, щоб підкреслити вразливість нашої планети. Завдяки інтерактивним картам і інфографікам про зміни температури та CO2, сайт інформує про масштаби проблеми та мотивує до дій для боротьби з глобальним потеплінням.

Нав skills та результати: