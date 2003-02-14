Hero Sections of My Web Design Projects

Роль: Веб-дизайнер
LINA
Опис проєкту:
LINA — це веб-сайт для дітей, який створює захоплюючу атмосферу за допомогою інтерактивного AI-друга. Сайт пропонує допомогу з домашніми завданнями, ігри та креативні діалоги, що допомагають дітям розвиватися через забаву. Яскраві кольори і веселі ілюстрації формують інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який сприяє вивченню та розвитку цікавості.
Навички та результати:
Веб-дизайн
Робота у Figma
Webflow
Розробка сайту
UI/UX прототипування
MOLENA
Опис проєкту:
MOLENA — це сайт, присвячений виставці реалізму в музеї, де користувачі можуть дізнатися більше про художні роботи та придбати квитки на події. Прості, елегантні елементи дизайну з високоякісними зображеннями роблять сайт зручним для бронювання квитків, а акцент на деталях дає користувачам можливість насолодитися атмосферою виставки.
Навички та результати:
Веб-дизайн
Адаптивний дизайн
UI/UX прототипування
Робота у Figma
Лендінг-сторінка
ORENDA
Опис проєкту:
ORENDA — це сайт, присвячений культурі індіанців Північної Америки, що надає інформацію про їхні звичаї, ритуали та мистецтво. Мета проєкту — показати багатство культурної спадщини, пропонуючи інтерактивні елементи, які дозволяють користувачам зануритися в історію і традиції корінних народів. Дизайн сайту відображає гармонію традицій та сучасних тенденцій.
Нав skills та результати:
Веб-дизайн
Робота в Figma
Адаптивний дизайн
UI/UX прототипування
Створення інтерактивних елементів
CULTURA
Опис проєкту:
CULTURA — це сайт, який розповідає про китайську культуру, мистецтво, філософію та літературу, створюючи місток між традиціями Китаю та міжнародною аудиторією. Веб-сайт включає віртуальні тури та розділи з культурною інформацією, поєднуючи сучасні елементи з традиційними для підкреслення елегантності та доступності матеріалу.
Нав skills та результати:
Веб-дизайн
Розробка віртуальних турів
Адаптивний дизайн
UI/UX прототипування
Робота у Figma
MELT
Опис проєкту:
MELT — це сайт, присвячений глобальним змінам клімату, який використовує метафору танення морозива, щоб підкреслити вразливість нашої планети. Завдяки інтерактивним картам і інфографікам про зміни температури та CO2, сайт інформує про масштаби проблеми та мотивує до дій для боротьби з глобальним потеплінням.
Нав skills та результати:
Веб-дизайн
Адаптивний дизайн
Інтерактивні інфографіки
Робота в Figma
UI/UX прототипування