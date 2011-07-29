Игрушечный мир
Дизайн сайтов
Добавлена148 просмотров
12 лет назад
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Главная страница для сайта с "игрушечной" тематикой. Конкурсная работа, продается. Все элементы нарисованы мною специально для данной страницы. Водяные знаки, - явление, конечно, не постоянное ))) В стоимость входит также разработка одной внутренней страницы (есть наработки).