Имиджевый сайт Mascotte

Добавлена
11 лет назад
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http://mascotte.ru/ru

Имиджевый сайт компании Mascotte, создавался в конце 2010 - начале 2011 года.

Общее руководство проектом, идейная разработка, надзор за дизайном и исполнением (art-direction) - Владимир Погонец

Технический надзор, администрирование - Константин Паршин

Разработка и воплощение - студия Notamedia