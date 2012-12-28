Имиджевый сайт Mascotte

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Имиджевый сайт компании Mascotte, создавался в конце 2010 - начале 2011 года.
Общее руководство проектом, идейная разработка, надзор за дизайном и исполнением (art-direction) - Владимир Погонец
Технический надзор, администрирование - Константин Паршин
Разработка и воплощение - студия Notamedia