ИНФОГРАФИКА

📝ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА:

1️⃣.Фото вашего товара в хорошем качестве ( в формате JPG или PNG)

2️⃣.Информация (ТЗ) по вашему товару ( характеристика, свойства, способы применения и т.д.)

3️⃣.Ваши пожелания по цветовой гамме, расположению, оформлению и т.д.

4️⃣.Примеры понравившихся работ ( если есть).

⭐️Работаю по предоплате -

50%

✅Срок выполнения работы 2-3 дня (в зависимости от объема и сложности работы)

✅Срочный заказ от 350₽/шт (делаю за 3-4 часа, смотря какое количество)

внесение поправок до 3-х раз бесплатно

✅После согласования высылаю карточки в высоком качестве!