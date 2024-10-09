ИНФОГРАФИКА

📝ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА:
1️⃣.Фото вашего товара в хорошем качестве ( в формате JPG или PNG)
2️⃣.Информация (ТЗ) по вашему товару ( характеристика, свойства, способы применения и т.д.)
3️⃣.Ваши пожелания по цветовой гамме, расположению, оформлению и т.д.
4️⃣.Примеры понравившихся работ ( если есть).
⭐️Работаю по предоплате -
50%
✅Срок выполнения работы 2-3 дня (в зависимости от объема и сложности работы)
✅Срочный заказ от 350₽/шт (делаю за 3-4 часа, смотря какое количество)
внесение поправок до 3-х раз бесплатно
✅После согласования высылаю карточки в высоком качестве!