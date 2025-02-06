ИНФОГРАФИКА ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Предлагаю профессиональные услуги по разработке инфографики специально для маркетплейсов, чтобы помочь Вам увеличить продажи и улучшить конверсию. Я знаю, как важно выделяться среди конкурентов и привлекать внимание покупателей, и моя инфографика поможет Вам выделит Ваш товар среди множества предложений, делая его более заметным и привлекательным для пользователей.

Адаптирую инфографию под Ваш бренд и товар, учитывая его особенности и предпочтения вашей целевой аудитории

Изучу рынок и определю, что отличает Ваш товар от конкурентов, чтобы подчеркнуть его сильные стороны.

Ваша инфографика будет адаптивной и удобной для просмотра на любых устройствах, что расширит круг ваших потенциальных клиентов.

Предоплата 50%

ПРАЙС:

✔️ Обложка — 600 р

✔️ Последующие слайды — 400 р

✔️ Размерная сетка — 400 р

✔️ Правки до 5 без оплаты, далее — 50 р

✔️ Ресайз под другие маркетплейсы — 250 р

✔️ Сроки выполнения - от 1—3 дня (в зависимости от сложности и моей загруженности).

✔️ Срочный заказ обсуждается отдельно.

С ВАС:

✔️ Фотографии товара в хорошем качестве

✔️ Все ваши пожелания по поводу дизайна (какие цвета вы хотите/не хотите видеть на карточке)

✔️ Преимущества и основные характеристики товара, которые нужно указать в карточке товара

✔️ Подготовить ТЗ(техническое задание) к инфографике

✔️ Понравившиеся примеры оформления товара: фотографии, ссылки.