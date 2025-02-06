ИНФОГРАФИКА ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Предлагаю профессиональные услуги по разработке инфографики специально для маркетплейсов, чтобы помочь Вам увеличить продажи и улучшить конверсию. Я знаю, как важно выделяться среди конкурентов и привлекать внимание покупателей, и моя инфографика поможет Вам выделит Ваш товар среди множества предложений, делая его более заметным и привлекательным для пользователей.
Адаптирую инфографию под Ваш бренд и товар, учитывая его особенности и предпочтения вашей целевой аудитории
Изучу рынок и определю, что отличает Ваш товар от конкурентов, чтобы подчеркнуть его сильные стороны.
Ваша инфографика будет адаптивной и удобной для просмотра на любых устройствах, что расширит круг ваших потенциальных клиентов.
Предоплата 50%
ПРАЙС:
✔️ Обложка — 600 р
✔️ Последующие слайды — 400 р
✔️ Размерная сетка — 400 р
✔️ Правки до 5 без оплаты, далее — 50 р
✔️ Ресайз под другие маркетплейсы — 250 р
✔️ Сроки выполнения - от 1—3 дня (в зависимости от сложности и моей загруженности).
✔️ Срочный заказ обсуждается отдельно.
С ВАС:
✔️ Фотографии товара в хорошем качестве
✔️ Все ваши пожелания по поводу дизайна (какие цвета вы хотите/не хотите видеть на карточке)
✔️ Преимущества и основные характеристики товара, которые нужно указать в карточке товара
✔️ Подготовить ТЗ(техническое задание) к инфографике
✔️ Понравившиеся примеры оформления товара: фотографии, ссылки.