Инфографика для маркетплейсов

Меня зовут Диана, я создаю инфографику для маркетплейсов. + создаю меню для ресторанов, кофеен и кафе.

(WB, OZON , Яндекс маркет)

Создаю карточки в кратчайшие сроки + делаю бесплатные правки.

10-30шт от 300₽/шт

30-50шт от 250₽/шт

50шт и более - от 200₽/шт

*окончательная цена зависит от сложности макета, рассчитываю индивидуально

Срочный заказ от 400₽/шт (делаю за 2-3 часа,смотря какое количество)

В чем плюс заказать у меня :

✅ бесплатные правки, все как вы хотите.

✅ делаю все в кратчайшие сроки

✅ делаю все в минималистичном стиле, что очень привлекает глаз

✅ всегда на связи