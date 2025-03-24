Инфографика для маркетплейсов

Меня зовут Диана, я создаю инфографику для маркетплейсов. + создаю меню для ресторанов, кофеен и кафе.
(WB, OZON , Яндекс маркет)
Создаю карточки в кратчайшие сроки + делаю бесплатные правки.
10-30шт от 300₽/шт
30-50шт от 250₽/шт
50шт и более - от 200₽/шт
*окончательная цена зависит от сложности макета, рассчитываю индивидуально
Срочный заказ от 400₽/шт (делаю за 2-3 часа,смотря какое количество)
В чем плюс заказать у меня :
✅ бесплатные правки, все как вы хотите.
✅ делаю все в кратчайшие сроки
✅ делаю все в минималистичном стиле, что очень привлекает глаз
✅ всегда на связи