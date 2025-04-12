Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйте, меня зовут Кристина, я дизайнер инфографики, создаю карточки товаров для WB и Ozon



✨Создам для Вас красивый и продающий дизайн карточек

✨Индивидуальный подход к каждому клиенту

✨Учту все Ваши пожелания

✨Выделю Ваш товар среди конкурентов

✨Работаю в разных категориях

✨Подчеркну все преимущества Вашего товара

✨Количество правок не ограничено



Прайс 💵

1-3 слайда: 250 руб / шт

Далее: 200 руб / шт

Окончательная стоимость зависит от сложности работы



⏰Срок выполнения заказа: 1-3 дня (в зависимости от объема и сложности заказа)



Буду рада сотрудничеству 🔥