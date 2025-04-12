Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйте, меня зовут Кристина, я дизайнер инфографики, создаю карточки товаров для WB и Ozon
✨Создам для Вас красивый и продающий дизайн карточек
✨Индивидуальный подход к каждому клиенту
✨Учту все Ваши пожелания
✨Выделю Ваш товар среди конкурентов
✨Работаю в разных категориях
✨Подчеркну все преимущества Вашего товара
✨Количество правок не ограничено
Прайс 💵
1-3 слайда: 250 руб / шт
Далее: 200 руб / шт
Окончательная стоимость зависит от сложности работы
⏰Срок выполнения заказа: 1-3 дня (в зависимости от объема и сложности заказа)
Буду рада сотрудничеству 🔥