Инфографика для маркетплейсов

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21 день назад
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Здравствуйте, меня зовут Кристина, я дизайнер инфографики, создаю карточки товаров для WB и Ozon

✨Создам для Вас красивый и продающий дизайн карточек
✨Индивидуальный подход к каждому клиенту
✨Учту все Ваши пожелания
✨Выделю Ваш товар среди конкурентов
✨Работаю в разных категориях
✨Подчеркну все преимущества Вашего товара
✨Количество правок не ограничено

Прайс 💵
1-3 слайда: 250 руб / шт
Далее: 200 руб / шт
Окончательная стоимость зависит от сложности работы

⏰Срок выполнения заказа: 1-3 дня (в зависимости от объема и сложности заказа)

Буду рада сотрудничеству 🔥