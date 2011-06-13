Информационный сайт

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Добавлена107 просмотров
13 лет назад
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Первый вариант: шаблон "резиновый", эскиз сделан в Photoshop CS4, блочная верстка страниц CSS и в программной среде Dreamweaver 8.
Для контента использованы стандартные рубленные шрифты Verdana и Tahoma. Главное (левое вертикальное) меню и логотип - интерактивные, с изображениями перехода (продемонстрирована активная клавиша - О проекте). На эскизе контент не прорабатывался и имеет только демонстрационный характер.