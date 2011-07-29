Институт красоты

http://pmi-beauty.ru

Дизайн главной страницы для косметической поликлиники. Сделано по заказу какой-то молодой web-студии

Техзадание было минимальным - собственно, все свелось к разработке шапки, подвала и общего цветового оформления. Зато под дизайн и слоган сразу подобрался :). Cверстали сайт как-то странно, появление спецэффектов - также инициатива студии.