Interior Website Design I Сайт для дизайнера интерьера
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Веб-сайта для дизайнера интерьера
1) Показать портфолио: Веб-сайт должен наглядно демонстрировать портфолио дизайнера интерьера. Здесь должны быть представлены примеры ранее выполненных проектов, чтобы клиенты могли оценить навыки, стиль и качество работы дизайнера.
2) Контактная информация: Должны быть предоставлены контактные данные дизайнера интерьера, включая телефон, электронную почту и возможно форму обратной связи. Это поможет потенциальным клиентам связаться с дизайнером для получения дополнительной информации или запланировать встречу.
3) Оценки и отзывы: Если у дизайнера есть ранее выполненные проекты, он может включить отзывы и оценки клиентов на своем веб-сайте. Э
4) Адаптивность: Веб-сайт должен быть полностью адаптивным, чтобы выглядеть и функционировать хорошо на разных устройствах, включая компьютеры, планшеты и смартфоны.