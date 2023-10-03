Interior Website Design I Сайт для дизайнера интерьера

Веб-сайта для дизайнера интерьера



1) Показать портфолио: Веб-сайт должен наглядно демонстрировать портфолио дизайнера интерьера. Здесь должны быть представлены примеры ранее выполненных проектов, чтобы клиенты могли оценить навыки, стиль и качество работы дизайнера.

2) Контактная информация: Должны быть предоставлены контактные данные дизайнера интерьера, включая телефон, электронную почту и возможно форму обратной связи. Это поможет потенциальным клиентам связаться с дизайнером для получения дополнительной информации или запланировать встречу.

3) Оценки и отзывы: Если у дизайнера есть ранее выполненные проекты, он может включить отзывы и оценки клиентов на своем веб-сайте. Э

4) Адаптивность: Веб-сайт должен быть полностью адаптивным, чтобы выглядеть и функционировать хорошо на разных устройствах, включая компьютеры, планшеты и смартфоны.