Интернет-магазин

Макет для сайта tolpuchka.ru был сделан бесплатно: за отзыв. :-)

Который я так и не получила.

Заказчик Михаил Базанов ([email protected]) исчез. Вот будет интересно этот дизайн где-нибуть теперь найти.

Больше бесплатно не работаю!!!