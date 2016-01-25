Интернет-магазин CIBERMAG уже, который год на практике реализовывает концепцию «техника, созданная для европейцев, должна быть доступна и украинцам». Высококачественные комплектующие, новейшие технологии, строгие требования к сборке оборудования, позволяют обеспечить бесперебойную работу в офисах крупных компаний, для нужд которых и производится эта техника.