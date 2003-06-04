Интернет-магазин / Flower Online Store

Я разработала дизайн интернет-магазина по продаже букетов, создала современный, удобный и привлекательный интерфейс.

В рамках работы я создала макеты главной страницы, каталога товаров, карточек букетов, корзины, страницы оформления заказа, раздела контактов и т.д.

Особое внимание уделила удобной навигации, визуальной гармонии и адаптивности дизайна.

В процессе работы я учитывала пользовательский опыт и брендовые требования клиента. Итогом стала концепция сайта с четкой структурой, привлекательным визуальным стилем и понятной навигацией, которая помогает клиентам легко находить и заказывать букеты онлайн.

Какое было техническое задание: