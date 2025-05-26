Интернет-магазин кроссовок

Описание

Задача проекта - разработать дизайн интернет-магазина с целью расширения аудитории, привлечения клиентов и упрощения процесса покупки.

Результат

Был создан сайт с интуитивной навигацией, полным каталогом товаров, фильтрами для поиска, функцией онлайн-заказа, сохранения избранного, дополнения корзины аксессуарами и системой скидок за подписку. Проект включал в себя разработку UI-kit, прототипа, проектирование пользовательского пути

и адаптивного дизайна для всех устройств.

Инструменты: Figma, FigJam, Xmind.