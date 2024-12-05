Интернет-магазин одежды и обуви в Европе

Задачи проекта:
1) Создать дизайн-макет интернет магазина под 1920px мониторы
2) Сделать 5 страниц (главная страница, каталог, страница товара, корзина, контакты)
3) Спроектировать удобную навигацию, продумать поведение поиска товаров, обеспечить безпрепятственный путь пользователя ведущий к покупке.
4) Создать адаптивные версии сайта под разрешения экранов 960, 768, 480 и 360px.
Решения:
1) Создал макет сайта с шириной контентной области 1216px (хорошо помещается под 1280, 1366, 1440, 1680, 1920px мониторы)
2) Спроектировал 5 страниц сайта + сделал поп-ап уведомления после отправки всех видов заявок на сайте.
3) Создал удобную вложенность на сайте, обяснил версталщику как должен работать поиск (при вводе запроса в окне поиска должны появлятся товары по ключевым словам, и по смыслу в случаи опечатки)
4) Пользователь имеет высокоую вариативность в выборе товара (присутствует сортировка по размерам, брендам, цвету, цене)
5) Сделал адаптивы для всех вышеуказанных резрешений.
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