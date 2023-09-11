Интернет-магазин цветов выполнен в темных оттенках, чтобы подчеркнуть стиль компании.

Для создания интернет магазина был использован шрифт без засечек, чтобы поддержать элегантный и утонченный фирменный стиль.

Цветовая гамма состоит из 3х оттенков

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