Интернет-магазин Vape Brothers

Как я работала над проектом для интернет-магазина вейпов https://vapebrothers.com.ua/

Как распиарить распиаренное? Звучит странно правда? Но когда получаешь заказ на создание продающих тексов для интернет-магазина по продаже вейпов, возникает именно такая задача. В феврале 2019 ко мне обратился заказчик с пробной статьей на главную, жесткими сроками и требованием 100% правдивости текста.Как заставить читателя паритьСтатья на посадочной странице должна была выглядеть как «конфетка», поэтому мысль о сухом тексте с описанием преимущества компании была отброшена сразу. А, по-вашему, как должен выглядеть текст на главную? Все зависит от целевой аудитории. Клиент сразу указал, что основными покупателями вейпов в его магазине являются люди, которые хотят бросить курить. Отталкиваясь от этого, подбирался материал. За основу была взята следующая информация:

История, где говориться, что электронная сигарета и была разработана заядлым курильщиком, чтобы избавиться от вредной привычки.

Имена звезд шоу-бизнеса, которые заменили сигареты на вейп.

Простая подача и контраст эмоций должны были «подогреть» интерес читателя к продукту, а дальше оставалось только грамотно подать сам интернет-магазин.Вейпы бывают разные, черные, белые, красные и конечно же подделки. Для сравнения был приведен пример о сухом законе в СССР, когда подпольный алкоголь травил тысячи людей. С электронными сигаретами ситуация та же: купил подделку – она взорвалась.На этой ноте плавно переключаем покупателя к решению проблемы и покупке ТОПовых устройств в нашем магазине «Vape Brothers», делая упор на его преимущества. Текст вышел интересным, качественным и главное – уникальным. Подобных статей на страницах вейп-шопов не было. Но, это было только начало…Заказчик оценил уровень проделанной работы и отдал в работу весь проект с серией статей по описанию категории товаров.От новичка до профессионального вейпера за 1 деньОдним из главных требований клиента было соответствие технических характеристик реальности и знание тонкостей вейпинга. Анализ источников в интернете много не дал, а сомнений в их правдивости было предостаточно. Везде лежала однородная и сухая информация, которая не очень вписывалась в общий контекст. Чтобы получить нужные знания пришлось обратиться к вейперам. Общение с продавцами местных вейп-шопов, несколько часов за столом со знакомыми парильщиками и пара затяжек электронной сигареты помогли узнать все тонкости этих устройств, а заодно познакомиться со сленгом и основными понятиями в вейп культуре.Информация была собрана за сутки. И только после этого приступила к работе.Готовый проект за трое сутокНа работу с 18 статьями по 3-4 тысячи знаков ушло чуть больше трех дней, не считая времени, потраченного на изучение темы. Каждая статья имела уникальное, цепляющее начало, которое затягивало в прочтение всего текста, описание продукта и преимущества магазина с итоговым призывом к действию.Через два дня после завершения работы над проектом, заказчик прислал небольшие правки с технической стороны, но в целом остался доволен текстами. Продолжаем сотрудничать с заказчиком и получать от него новые заказы, а статьи были размещены в интернет-магазине и уже приносят конверсию.Хотите, чтобы на вашем сайте были сильные тексты? Пишите, и я обеспечу вас интересным и продающим контентом.