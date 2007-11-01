Казино-Форекс (страница с игрой)

Июль-Август, 2007

Дизайн для проекта Форекс-казино и Форекс-тотализатора. Данный скрин - дизайн страницы, где и будет происходить непосредственно игра в казино. Следовательно были убраны все лишние элементы. Лишь навигация по сайту (мелко сверху и снизу), а основная область уделена игре и навигации по другим играм казино.