Казино-Форекс (страница с игрой)

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Июль-Август, 2007
Дизайн для проекта Форекс-казино и Форекс-тотализатора. Данный скрин - дизайн страницы, где и будет происходить непосредственно игра в казино. Следовательно были убраны все лишние элементы. Лишь навигация по сайту (мелко сверху и снизу), а основная область уделена игре и навигации по другим играм казино.