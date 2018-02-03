Чего таить, горжусь тем, что ввел моду на 404-ые страницы среди дизайнеров Веблансера :)

Теперь вы знаете, у кого самые классные 404 страницы!

Мои 404-ые наполнены смыслом и, как правило, с позитивным негативчиком. Если на сайте продаются кондиционеры, то в моей «ошибке» будет очень жарко. В интернет-магазина для рыбалки самое время поплавать в пустыне под палящим солнцем. Ищите картинку, но попали на страницу с ошибкой? А логистическая компания, конечно же, доставит пустую коробку.