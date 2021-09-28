Книжный интернет-магазин "Bambook"/"Бизнес-лит-ра"

Добавлена
2 года назад
24 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Страница раздела "Бизнес-литература" книжного интернет-магазина "Bambook". Для данного сайта были разработаны:

  • Логотип книжного интернет-магазина;
  • Цветовое решение интернет-магазина;
  • Структура интернет-магазина;
  • Макеты основных страниц сайта и их контент.
*В дизайне использовались обложки книг следующих издательств: Эксмо (eksmo.ru); Манн, Иванов и Фербер (mann-ivanov-ferber.ru); АСТ (ast.ru); Азбука (azbooka.ru); Аверсэв (aversev.by).

**Представленная работа выполнена для демонстрации навыков веб-дизайна, создания логотипов и копирайтинга. Все совпадения контактных и иных данных случайны.