Книжный интернет-магазин "Bambook"/"Бизнес-лит-ра"

Страница раздела "Бизнес-литература" книжного интернет-магазина "Bambook". Для данного сайта были разработаны:

Логотип книжного интернет-магазина;

Цветовое решение интернет-магазина;

Структура интернет-магазина;

Макеты основных страниц сайта и их контент.

*В дизайне использовались обложки книг следующих издательств: Эксмо ( eksmo.ru ); Манн, Иванов и Фербер ( mann-ivanov-ferber.ru ); АСТ ( ast.ru ); Азбука ( azbooka.ru ); Аверсэв ( aversev.by ).

**Представленная работа выполнена для демонстрации навыков веб-дизайна, создания логотипов и копирайтинга. Все совпадения контактных и иных данных случайны.