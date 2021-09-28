Книжный интернет-магазин "Bambook"/Главная

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главная страница книжного интернет-магазина "Bambook". Для данного сайта были разработаны:
- Логотип книжного интернет-магазина;
- Цветовое решение интернет-магазина;
- Структура интернет-магазина;
- Макеты основных страниц сайта и их контент.
**Представленная работа выполнена для демонстрации навыков веб-дизайна, создания логотипов и копирайтинга. Все совпадения контактных и иных данных случайны.