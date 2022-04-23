Книжный магазин "Wise Reader"

Задача

Данная работа была создана мной

без заказчика, так как это одна из моих первых работ за основу я взял популярные существующие сайты книжных магазинов (chitai-gorod.ru, book24.ru). Идея данной работы в том, чтобы показать, как бы выглядел книжный магазин в формате Landing page в моем представлении, а так же их адаптивные версии в 3 экземплярах (1000px, 768px, 480px, 320px)

Решение

Для решения вопроса с цветовой гаммой сайта, я взял за основу классический чистый белый, и голубой цвета неба,

так же долго думал над главной страницей, потому что, долго не мог найти подходящие изображения, в конечной версии решил остановиться на мужчине

в очках который держит в руках книгу и опирается на большие книги.

В разрешениях 480-320px было принято решения для экономии пространства скрыть данное изображение и добавить меню (гамбургер) с той же целью.