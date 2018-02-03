Компания «КИТ-климат» (2014)

Компания предлагает системы отопления, кондиционирования и вентиляции, а также выполняет проектирование, сервисное обслуживание и ремонтные работы, в том числе и гарантийные всей линейки оборудования. Для сайта компании разработан дизайн главной страницы и шаблоны каталога, карточки товара, корзины заказов и кабинета.

http://www.kit-klimat.ru/