Коннект - провайдер связи, г. Ленинск-Кузнецкий
Дизайн сайтов
Добавлена208 просмотров
15 лет назад
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Информационный сайт для клиентов.
ООО «Коннект» является сервис-провайдером интернет услуг . В настоящее время компания проводит активную политику по организации и развитию сети высокоскоростных каналов связи по городу Кемерово и Кемеровской области.