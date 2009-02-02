Коннект - провайдер связи, г. Ленинск-Кузнецкий

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15 лет назад
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http://connectplus.ru/

Информационный сайт для клиентов.

ООО «Коннект» является сервис-провайдером интернет услуг . В настоящее время компания проводит активную политику по организации и развитию сети высокоскоростных каналов связи по городу Кемерово и Кемеровской области.