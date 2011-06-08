Концепт Дизайн
Дизайн сайтов
Добавлена150 просмотров
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания занимается разработкой и установкой рекламных щитов, отделкой фасадов, установкой банкоматов, оформлением витрин, козырьков и мелкими строительными работами.
Дизайн сайта разработан в соответствии с логотипом компании. По пожеланиям заказчика сайт должен быть простым, лаконичным, ясным.
Функциональные особенности:
1) Слайд-шоу с использованием технологии AJAX
2) Фотогалерея работ
3) Функция обратной связи