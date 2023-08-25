Концепт веб сайта для сети кофеен

В рамках изучения графического дизайна мной был создан концепт для сети кофеен "Келди". Цель сайта - привлечь внимание покупателя, рассказать ему о нашем меню, новинках и специальных предложениях. Изначально был согласован варфрейм, после чего была произведена работа над дизайном. В процессе работы были учтены корпоративные цвета кофейни и подобраны актуальные шрифты.