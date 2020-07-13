Концепция лендинга для барбершопа

Задача

Спроектировать лендинг для барбершопа. Ключевое действие — запись в салон.

Результат

Основным цветом проекта стал коричневый, как символ надежности, преданности, и мужества. Основная информация представлена на карточках, что позволяет быстро изучить их содержимое и принять решение. Отдельный блок выделен под прайс с услугами и ценами. А живые фотографии еще больше позволяют передать атмосферу барбершопа. Целевое действие — записаться в салон, представлено кнопкой FAB и всегда находится перед глазами пользователя.