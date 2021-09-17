Korela

Добавлена
2 года назад
28 просмотров
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Задача: 

Задача была короткой и ясной - редизайн сайта.

Результат:

  • Спокойная цветовая гамма
  • Упор на визуальную подачу информации - "продать" пользователю эмоции от посещения Карелии
  • Четкая иерархия и понятная структура сайта