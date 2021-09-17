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Korela
Дизайн сайтов
Добавлена
2 года назад
28 просмотров
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фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Задача была короткой и ясной - редизайн сайта.
Результат:
Спокойная цветовая гамма
Упор на визуальную подачу информации - "продать" пользователю эмоции от посещения Карелии
Четкая иерархия и понятная структура сайта
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2 МБ
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2 МБ
1362x2296
2 МБ
1362x2151
3 МБ
1362x1089
539 КБ
Никита Вахнин
NickVakhnin
Был
2 года назад
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