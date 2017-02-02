Корпоративный сайт для креативной группы BroMedia

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Сайт был разработан в феврале 2016 года.
Для сайта был создан уникальный дизайн, было решено использовать видеофон с шоурилом видеостудии.
Также был нарисован лого в оранжевом цвете. В итоге заглавным цветом к сайту стал оранжевый.
В совокупности отрисовал 13 прототипов, также была разработана мобильная версия сайта. Проводилось A/B тестирование каждого элемента лендинга, в итоге конверсию увеличили в 2,5 раза.
Была проведена внутренняя SEO оптимизация сайта, установлены виджеты обратного обратного звонка и онлайн консультанта.
Заказчик был очень доволен работой.